Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı: İki Kişi Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzenekleriyle giren bir kişi sınav sırasında yakalandı. İki kişi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandılar

SAMSUN - Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi sınav sırasında suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren Y.Ç.'nin kopya düzenekli elektronik sistemle sınava katıldığını tespit etti. Sınav sırasında yakalanan şahsın üzerindeki sistemi uzaktan yöneten S.A.Ç. ise okul yakınındaki bir araçta yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramada 3 adet casus kulaklık, 2 yaka kamerası, 2 verici cihaz, 6 sim kart ve çok sayıda elektronik ekipman ele geçirildi. Y.Ç. ve S.A.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma

Dünyaya rahat bir nefes aldıran kare! Beklenen anlaşma sağlandı
Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin mutluluğu dikkat çekti

Belediye AK Parti'ye geçti, koltuğa oturan ismin tavrı dikkat çekti
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.