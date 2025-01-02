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Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniğiyle Yakalandı

Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniğiyle Yakalandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalanan bir sürücü adayı, üst araması sırasında polisin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. A.T. isimli şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yapılan ehliyet sınavına giren bir kişi, sınav salonuna alınırken yapılan üst aramasında kopya düzeneği ile yakalandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü e-sınav salonunda yapılan MTSK sınavına üzerindeki düzenekle girmeye çalışan A.T. isimli sürücü adayı, üst araması yapan polisin dikkati sonucu yakalandı. Üzerinde kopya düzeneği ile yakalanan şahsın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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