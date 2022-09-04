Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi 3. Sayfa Haberleri Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi Polis tarafından fark edilen şahsın üzerinden düğme kamera wifi, ses verici kart ve güç kaynağı çıktı Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi polislere yakalandı. Ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek istedi Polis tarafından fark edilen şahsın üzerinden düğme kamera wifi, ses verici kart ve güç kaynağı çıktı GAZİANTEP - Gaziantep'te ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmek isteyen bir kişi polislere yakalandı. Edinilen bilgiye göre Cumartesi günü gerçekleştirilen Motorlu taşıtlar Sınavına girmek isteyen bir kişinin kapıda yapılan aramasında üzerinde kopya düzeneği bulundu. Sınav salonuna görüntü aktaran düzenekte, düğme şeklinde kamera, WİFİ, ses verici kart ve güç kaynağı yer aldı. Üst aramasında ortaya çıkan düzeneğe el koyan ekipler, şüpheli şahsı ise gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şahıs hakkında ÖSYM kanununa muhalefetten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Demir Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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