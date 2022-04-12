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Ehliyet sınavı kopyacıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ehliyet sınavı kopyacıları yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen ehliyet sınavında, ses ve görüntülü kopya düzeneği kullanan şüpheli ve yardımcıları yakalandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen ehliyet sınavında, ses ve görüntülü kopya düzeneği kullanan şüpheli ve yardımcıları yakalandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi, Suzan ve Abdul Hekim Bilgili Halk Eğitim Merkezinde meydana geldi. Yapılan ehliyet sınavında görevliler, M.H.'nin tedirgin hareketlerinden şüphelenerek üst araması yaptı. Yapılan aramada sürücü adayının üzerinde ses ve görüntü düzeneği olduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çevrede araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada, M.H.'ye yardım etmek isteyen şahıslar da eş zamanlı olarak kopya düzenekleri ile birlikte yakalandı.

Şüpheliler M.H., N.Ş., A.Ç. ve H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Ehliyet sınavı kopyacıları yakalandı

Ehliyet sınavı kopyacıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ehliyet, 3. Sayfa, Haberler

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