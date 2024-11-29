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Ehliyet Raporu İçin Kan Vermesi Gereken Şahıs Doktora Saldırdı

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İstanbul Güngören'de ehliyet için sağlık raporu almak isteyen bir kişi, kan grubu için kan vermesi gerektiğini söyleyen aile hekimine saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kan grubu için kendisinden kan isteyen doktora saldırdı... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de ehliyet için rapor almaya çalışan şahıs, kan grubu için kan vermesi gerektiğini söyleyen aile hekimine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Güngören'deki bir aile sağlığı merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi ehliyet için sağlık raporu almaya geldi. Sağlık ocağında çalışan aile hekimi, şahsa kan grubu için kan vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şahıs, doktora saldırıp küfür etmeye başladı. Görüntülerde, şahsın 'yıkarım burayı, bana rapor vereceksiniz' dediği duyuldu.

Ehliyet Raporu İçin Kan Vermesi Gereken Şahıs Doktora Saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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