Rize'de Sağlık Çalışanlarını Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Rize'de ehliyet için gerekli olan sağlık raporunu almak istediği hastanede olumsuz cevap alan şahıs, elindeki bıçakla sağlık çalışanlarını tehdit edince gözaltına alındı.

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. O.K. isimli kişi ehliyet için almak zorunda olduğu sağlık raporunu almak için hastaneye müracaat etti. Psikiyatri hastası olduğu için psikiyatri kliniğine yönlendirilen O.K. burada olumlu sağlık raporu alamayacağını öğrendi. Bunun üzerine cebinden çıkardığı bıçak ile sağlık çalışanlarını tehdit etmeye başlayan O.K.'yi sağlık çalışanları sakinleştirmeye çalıştı. Hemen haber verilmesi üzerine hastane polisi de gelerek olaya müdahil oldu. Hastane polisi ve sağlık çalışanlarının çabaları sonucunda ikna edilen O.K. hakkında sağlık çalışanlarına tehdit ve hakaretten soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE