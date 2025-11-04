Haberler

Eğriboz Adası'nda Futbol Taraftarları Arasında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda rakip futbol takımları taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda rakip takım taraftarları arasında çıkan 2 ayrı kavgada, 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yunanistan'ın Girit'ten sonra en büyük adası olan Eğriboz'da 2 ayrı kavga çıktı. Yunan polisi, rakip takım taraftarlarının karıştığı olaylarda 1 kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis Sözcüsü Constantina Dimoglidou, yaralanan 2 kişi de dahil olmak üzere toplamda 5 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelilerin, iki rakip futbol takımının taraftarları olduğunu söyledi. Dimoglidou, "En az 8 kişi, şiddet olaylarına karıştı. Polis, olayların motivasyonunun futbol şiddetiyle bağlantılı olup olmadığını doğrulamaya çalışıyor" dedi.

Polis verilerine göre, Yunanistan'da sporla bağlantılı suçların sayısı 2020 yılında yaklaşık 300 iken, son yıllarda yıllık 700 vakaya kadar yükseldi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
