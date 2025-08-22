EGO Otobüsü Şoförüne Saldırı! Şahıs Gözaltına Alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü şoförüne saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.37'de Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Hatipoğlu Caddesi üzerinde trafikte kavga meydana gelmişti. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde kavganın Y.Ö. isimli otomobil sürücüsü ile EGO otobüsü sürücüsü arasında yol verme tartışmasından kaynaklandığı, otomobil sürücüsünün aracından inerek otobüs şoförüne saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi. Y.Ö. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem başlatılan Y.Ö.'nün adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Y.Ö.'nün sürücü belgesine de el konuldu. - ANKARA