EGO Otobüsü Şoförüne Saldırı! Şahıs Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil sürücüsü, EGO otobüsü şoförüne yol verme tartışması sonrası saldırıda bulundu. Y.Ö. olarak tanımlanan sürücü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü şoförüne saldıran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.37'de Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Hatipoğlu Caddesi üzerinde trafikte kavga meydana gelmişti. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde kavganın Y.Ö. isimli otomobil sürücüsü ile EGO otobüsü sürücüsü arasında yol verme tartışmasından kaynaklandığı, otomobil sürücüsünün aracından inerek otobüs şoförüne saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi. Y.Ö. isimli sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'tehdit ve hakaret' suçlarından işlem başlatılan Y.Ö.'nün adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Y.Ö.'nün sürücü belgesine de el konuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş! Konser alanındaki sandalyeler boş kaldı

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'na soğuk duş! Sandalyeler boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke kan gölü! Saldırılarda 12'si polis 17 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Ülke kan gölü! Polis helikopteri İHA ile vuruldu, askeri üs bombalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.