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EGM, provokatif paylaşımlarda bulunan 27 kişinin tutuklandığını bildirdi

3. Sayfa Haberleri

EGM, provokatif paylaşımlarda bulunan 27 kişinin tutuklandığını bildirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğunu tespit ettiği 985 hesap yöneticisinden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğunu tespit ettiği 985 hesap yöneticisinden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşların üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 985 hesap yöneticisinin tespiti yapıldı. 570 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 140 şahıs gözaltına alındı, 27'si ise tutuklandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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