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EGM: "Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra ikiz çocuklar kurtarıldı"

3. Sayfa Haberleri

EGM: 'Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra ikiz çocuklar kurtarıldı'

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından ikiz kardeşlerin yaklaşık 40 saat sonra kurtarılma anlarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından ikiz kardeşlerin yaklaşık 40 saat sonra kurtarılma anlarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra ikiz çocuklar kurtarıldı. Birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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