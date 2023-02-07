EGM: "Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra ikiz çocuklar kurtarıldı"
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından ikiz kardeşlerin yaklaşık 40 saat sonra kurtarılma anlarını paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından ikiz kardeşlerin yaklaşık 40 saat sonra kurtarılma anlarını paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra ikiz çocuklar kurtarıldı. Birlikte güçlüyüz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa