EGM: "e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı" - Haberler

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EGM: "e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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EGM: 'e-devlet sistemi üzerinden ünlü gazetecileri dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı'

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışan şahsın yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışan şahsın yakalandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde sosyal medya üzerinden e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası ile başta gazeteci Fatih Altaylı olmak üzere birden fazla gazetecinin dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu gazetecileri dolandırmaya çalışan K.Ç. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Bursa'da yakalanmış ve hakkında adli işlemlere başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fatih Altaylı, E-Devlet, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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