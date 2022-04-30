EGM'den e-devlet sisteminin hacklendiğini iddia eden Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu - Haberler

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EGM'den e-devlet sisteminin hacklendiğini iddia eden Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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EGM'den e-devlet sisteminin hacklendiğini iddia eden Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), e-devlet sisteminin hacklendiği ve kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasında bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), e-devlet sisteminin hacklendiği ve kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasında bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

EGM resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde sosyal medya üzerinde e-devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiası gündemde tutulmaya çalışılmaktadır. Son olarak 30 Nisan 2022 tarihinde gazeteci Fatih Altaylı da köşe yazısında aynı konuya değinerek daha önce yapılan açıklamaların aksine e-devlet sistemindeki kişisel ve kurumsal verilerin çalındığı iddiaları ile kamuoyunda dezenformasyon yaptığı görülmüştür. E-devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması kesinlikle söz konusu değildir. Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bazı bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Ayrıca resmi kurumların konu ile ilgili yaptığı açıklamaların aksine kamuoyunu yanlış bilgilendiren ve yönlendiren Gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Fatih Altaylı, E-Devlet, Twitter, 3. Sayfa, Haberler

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