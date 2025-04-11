EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "polis barikatı önünde çıplak arama ve işkence" iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirerek, "Devletimize, milletimize ve polisimize uzanan bu alçak kampanyalara asla geçit verilmeyecektir" açıklamasını yaptı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Filistin davası kisvesi altında sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve Devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar, şimdi de Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünde, polis barikatı önünde 'çıplak arama' ve 'işkence' iftiralarını sahneye koymuştur" ifadelerine yer verildi.

"Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen şahıslar, milletimizin huzur ve güvenin teminatı olan Türk Polis Teşkilatımıza yönelik kirli bir algı operasyonuna girişmiştir" denilen açıklamada, "Bu asılsız iddiaları dile getiren provokatörler ve iftiraları yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 'İftira' başlıklı maddeler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Devletimize, milletimize ve polisimize uzanan bu alçak kampanyalara asla geçit verilmeyecektir" denildi. - ANKARA