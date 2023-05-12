Emniyet Genel Müdürlüğü: Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan 13 hesap tespit edildi
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EGM: "Bazı sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.
EGM: "Bazı sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderildi" - ANKARA
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa