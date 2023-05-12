Emniyet Genel Müdürlüğü: Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan 13 hesap tespit edildi

EGM: "Bazı sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi.

EGM: "Bazı sosyal medya platformlarında, Memleket Partisi Genel Başkanı Sn. Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten 13 hesap tespit edildi. Bu hesaplar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderildi" - ANKARA