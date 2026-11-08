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EGM, 9-20 Kasım'daki COP31'de tüm birimlerle güvenlik çalışmalarını sürdürüyor

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Emniyet Genel Müdürlüğü, 9-20 Kasım'da Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 için güvenlik çalışmalarının tüm birimlerle sürdürüldüğünü bildirdi. Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin güvenliği için tüm kurumlarla koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında güvenlik çalışmalarının, tüm birimlerle sürdürüldüğünü bildirdi

EGM, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 kapsamında güvenlik çalışmalarının tüm birimlerle sürdürüldüğünü bildirdi. EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanları, uluslararası heyetler, katılımcılar ve vatandaşların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, COP31'in huzur içerisinde tamamlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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