Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğlence merkezinin önündeki tartışmada 1 kişi vurularak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Konya'da bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

Konya'da bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, olaya karışan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 33 yaşındaki Habib Karakaya tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybetti. Şüpheliler, olay yerinden plakası belirlenemeyen bir araçla kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Habib Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Karakaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaya karışan ve kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İbrahim Yetkin - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meram Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title