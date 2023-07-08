Eğlence merkezi bahçesinde bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Mustafa O.'nun emniyetteki ifadesinde köpeği bir gün önce kendisine saldırdığı için tabancayla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Köpeğin, Mustafa O.'ya doğru hamle yaptığı, onun da kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.