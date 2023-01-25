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Eğlence mekanındaki cinayette mütalaa açıklandı

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Eğlence mekanındaki cinayette mütalaa açıklandı Kocaeli'de eğlence mekanında çıkan tartışmada Birol Kibar'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar hakkında mütalaa açıklandı.

Eğlence mekanındaki cinayette mütalaa açıklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de eğlence mekanında çıkan tartışmada Birol Kibar'ın tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar hakkında mütalaa açıklandı.

İzmit'teki eğlence mekanında 3 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bazı şahıslar ile işletme sahibinin ortaklarından Birol Kibar arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın silahlı çatışmaya dönmesiyle Birol Kibar, Zekeriya Ş., Bahadır Y. ve Ferit F.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birol Kibar hayatını kaybetmiş, olaya karışan Muharrem Ş., Zekeriya Ş., Bahadır Y., Ferit F.B. ve Yusuf C. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Ferit F.B. ve Yusuf C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muharrem Ş., Zekeriya Ş. ve Bahadır Y. de tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında mütalaa verildi

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Zekeriya Ş. ve diğer celse tahliye edilen Muharrem Ş. ile Bahadır Y. katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Sanıkların savunmalarının ardından mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Zekeriya Ş.'nin 'Haksız tahrikle kasten adam öldürme' suçundan, Bahadır Y.'nin 'Kasten basit yaralama' suçundan, Muharrem Ş.'nin ise 'Ruhsatsız silah kullanma' suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, Zekeriya Ş.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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