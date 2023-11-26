Eğlence mekanında mahsur kalanlar lastik botla kurtarıldı İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir eğlence mekanında mahsur kalan vatandaşlar lastik botla kurtarıldı o anlar bir vatandaş tarafından kamera ile görüntülendi.

Eğlence mekanında mahsur kalanlar lastik botla kurtarıldı

İZMİR - İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle bir eğlence mekanında mahsur kalan vatandaşlar lastik botla kurtarıldı o anlar bir vatandaş tarafından kamera ile görüntülendi.

Gece saatlerinde etkili olan fırtına, şehir merkezinde denize yakın noktalarda su baskınına neden oldu. Özellikle Kordon'da adeta deniz ile kara birleşirken, bazı eğlence mekanı ve kafelerde vakit geçiren vatandaşlar mahsur kaldı. Alsancak'ta bir eğlence mekanında mahsur kalan vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait lastik botla kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından kamera ile görüntülendi.