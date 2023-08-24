Başkentte bir eğlence mekanı çıkışında 5 kadını darp eden bir bekçi ve iki polis memuru gözaltına alındı. Olayın ardından şahıslar havaya ateş açtı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Eğlence mekanı çıkışında kadınları darp eden 1 bekçi ve 2 polis gözaltına alındı

ANKARA - Başkentte eğlence mekanı çıkışında 5 kadını darp eden biri bekçi iki polis memuru gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli bir Çarşı Mahalle Bekçisi, iki polis memuru 5 kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından kadınları darp eden şahıslar, havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 3 şahısın da gözaltına alınarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı.