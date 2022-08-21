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Son dakika haber | Bursa'da eğlence çıkışı ortalık savaş alanına döndü: Kavga anı kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre Bursa'da eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan kavga anı kameralara yansıdı.

Bursa'da eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında çıkan kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlenmek için gittikleri mekan çıkışında Nehlisan E. ve Pelin E. ile 7 kişilik bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık savaş alanına döndü. Tarafların kavgasını ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ayırırken taraflar polis merkezine götürüldü. Kavga anları ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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