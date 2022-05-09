Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk - Haberler

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Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eğlence konvoyunda araç kaputunda yolculuk

Arnavutköy'de akşam eğlence konvoyunda bir kişi aracın kaputunda yolculu yaptı.

Arnavutköy'de akşam eğlence konvoyunda bir kişi aracın kaputunda yolculu yaptı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de gece saatlerinde bir eğlence için düzenlenen konvoyda şok görüntüler ortaya çıktı. Konvoy esnasında aracın kaputunda seyahat eden bir kişi araç içerisinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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