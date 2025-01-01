Eğitim Uçağı Zorunlu İniş Yaptı: Pilotun Sağlık Durumu İyi

Isparta'dan havalandıktan sonra Denizli'de tarlaya zorunlu iniş yaparak ters dönen eğitim uçağı dron ile havadan görüntülendi. Uşak'ta yakıt ikmali yaptıktan sonra yeniden havalanan uçağın 19 yaşındaki pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı, Uşak'ta yakıt ikmali yapmasının ardından Denizli'nin Çal ilçesi İsabey Mahallesi'nde bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. Zeminin yumuşak olması sebebiyle ters döndüğü değerlendirilen eğitim uçağının pilotu Şükrü Yiğit Devebacak'ın (19) sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Tarlaya zorunlu iniş yaptıktan sonra ters dönen eğitim uçağı dron ile havadan görüntülendi. Ters dönen uçakta başlatılan incelemelerin devam ettiği bildirildi. 1. teknik ekibin çalışmaları devam ederken, 2. teknik ekibin ise ana malzemeleriyle birlikte bölgeye intikal ettiği öğrenildi. Arazi muhalefeti sebebiyle uçağın nasıl kaldırılacağına karar verileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde sivil bir eğitim uçağının Uşak'tan kalkıp Çardak Havalimanı'na giderken ilimiz Çal ilçesi İsabey Mahallesi Ali Çeşmesi mevkiinde ovaya zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında uçak ters dönmüştür. Pilot sağlık ekiplerimizce müşahade amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Pilotun sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - DENİZLİ