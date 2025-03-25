Eğitim-Sen'in Sosyal Medya Paylaşımına Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eğitim-Sen'in resmi sosyal medya hesabından toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik iddialar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma, 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçlamasıyla detaylandırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik çağrıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Mart tarihinde, Eğitim-Sen resmi sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşanan toplumsal olayları kışkırtmaya yönelik kanuni grev şartları gerçekleşmeksizin çağrıda bulunulduğu tespit edildi.
Başsavcılıkça konuya ilişkin Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve ilgili sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa