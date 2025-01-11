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Eğirdir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Eğirdir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın refüjde bulunan bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Miskinler yokuşu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Y. idaresinde 20 F 7901 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Yılmaz Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Ramazan K. hafif yaralandı. Kazayı görenlerim ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar tedbir ve kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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