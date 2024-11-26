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Eğirdir'de Okul Servis Araçları Denetlendi

Eğirdir'de Okul Servis Araçları Denetlendi
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Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 okul servis aracını denetleyerek güvenlik standartları ve sürücülerin yasal hakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin amacı, öğrenci güvenliğini artırmak ve servis araçlarının uygunluk standartlarını sağlamak.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 22 okul servis aracını denetleyerek, araçların güvenlik standartları ve sürücülerin yasal hakları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, ilçedeki okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 22 okul servis aracının denetlendiği uygulama, araçların güvenlik standartları ve sürücülerin yasal hakları hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla yapıldı. Denetimlerde, ekipler okul servis araçları hizmet yönetmeliği hakkında da bilgilendirmelerde bulunarak, sürücülere kaza anında alınması gereken acil önlemler konusunda da uyarılarda bulundu. Jandarma yetkilileri, denetimlerin öğrenci güvenliğini artırmak ve servis araçlarının uygunluk standartlarını sağlamak için düzenlendiğini belirtti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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