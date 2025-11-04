Eğirdir'de Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Eğirdir'de otomobille motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç, ikindi namazını müteakip Hızırbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil ile Mert Candemir'in kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Candemir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için polis ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

Gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Mert Candemir için Eğirdir Hızırbey Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Candemir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kervansaray Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Mert Candemir'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Mustafa Candemir ve kardeşi Mehmet Candemir, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazında duygu dolu anlar yaşanırken, genç yaşta hayatını kaybeden Mert Candemir'in ölümü ilçede büyük üzüntü oluşturdu. - ISPARTA