Eğirdir'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Eğirdir'de yapılan Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında, bağımlılıkla mücadelede iş birliği ve farkındalık çalışmaları ele alındı. Emniyet ve jandarma verilerine göre, Eğirdir'de uyuşturucu ile ilgili suç oranları önemli ölçüde düştü.

Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında, 2025 yılının ilk Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, stratejileri belirlemek ve eylem planlarını oluşturmak amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu.

"Gençlerimizin ruh ve beden sağlığı önceliğimiz"

Toplantıda konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yaparak, "Geleceğimizi en iyi şekilde hazırlamamız için gençlerimizin akıl, ruh ve beden sağlığına odaklanmalıyız. Onlara yönelik farkındalık çalışmalarımızı artırmalıyız" dedi. Geçtiğimiz hafta İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Isparta Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eğitim toplantısı ve SİBERAY konferansının önemine değinen Çimşit, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Eğirdir'de suç oranları azalıyor

Toplantıda Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, uyuşturucu ile mücadelede alınan önlemler sonucunda suç oranlarında önemli bir düşüş yaşandığı aktarıldı.

2023 yılında TCK 188 ve TCK 191 kapsamındaki suç olayları Eğirdir merkezde 14 iken, 2024 yılında 4'e düştü. 2025'in ilk üç ayında ise herhangi bir suç kaydedilmedi. Eğirdir köylerinde 2023 yılında 9, 2024 yılında 20, 2025'in ilk üç ayında ise 3 suç olayı yaşandığı belirtildi. Yetkililer, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle gençleri madde bağımlılığından uzak tutmak, aileleri bilinçlendirmek ve sağlıklı bireyler yetiştirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Toplantı, bağımlılıkla mücadelede yürütülecek çalışmalar hakkında yapılan fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Geniş katılımla gerçekleşen toplantı

Toplantıya, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit'in yanı sıra; ISUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Fatih Kılınç, ISUBÜ Eğirdir MYO İlhami Mercan, SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Müdür V. Zehra Küçükcoşkun, İlçe Jandarma Komutanı Erhan Ari, İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Berna Dikbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Songül Tekdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, İlçe Sağlık Müdürü Zeliha Selman ve SYDV Müdürü Nurgül Türker katıldı. - ISPARTA