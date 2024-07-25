Eğirdir'de alkollü sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan sürücü, ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü çıkan sürücüye 8 bin 600 TL para cezası uygulandı.

Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme ve Büro Amirliği ekipleri tarafından alkol ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim esnasında polisin "dur" ikazına uymayan 32 ACG 550 plakalı ticari taksi sürücüsü H.S.D., polis memurlarının da can güvenliğini hiçe sayarak uygulama noktasından kaçtı. Ticari taksi ekiplerin ısrarlı takibi sonucu ilçe sağlık ocağı civarında yakalandı. Sürücünün yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan alkollü sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "alkollü araç kullanmaktan" adli işlem başlatılarak, 8 bin 600 TL para cezası uygulandı. - ISPARTA