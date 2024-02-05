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Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik Botu Tarafından Bırakılan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.

MSB: " Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Midilli Adası Yunanistan Ege Denizi Güvenlik Uluslararası İlişkiler Göçmenler 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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