Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenlik Botu Tarafından Bırakılan Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum hemen Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.
MSB: " Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." - ANKARA