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Ege Denizi'nde mülteci dramı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ege Denizi'nde mülteci dramı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içerisinde yer alan hamile kadın botta doğum yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içerisinde yer alan hamile kadın botta doğum yaptı. Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, karaya çıkartılırken yeni doğum yapan anne ve bebeği ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'den yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan ve içerisinde 28 göçmenin yer aldığı bot Tekağaç mevkii yakınlarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Yunan unsurlarınca geriye itilen botta arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri botta yeni doğum yapan anne ve bebeğini buldu. Karaya çıkartılan anne ve bebeği ise yapılan görüşmelerde neticesinde ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Juvel Capta adı verilen bebek ile anne Havol Capta'nın (32) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, işlemleri yapılan göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın Didim 3. Sayfa Haberler

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