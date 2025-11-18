Haberler

Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin saat 00.04'te gerçekleştiğini ve derinliğinin 7 kilometre olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Ege Denizi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
