Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 00.04'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Ege Denizi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa