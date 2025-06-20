Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 124.39 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA