Ege Denizi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. En yakın yerleşim yeri Bodrum'a 124.39 kilometre uzakta.
Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 19.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 124.39 kilometre mesafe ile Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa