Muğla'nın Datça ilçesinin 130 kilometre açığında Ege Denizi'nde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre sabah saat 08.36'da Ege Denizi'nde Datça ilçesinin 130,48 kilometre açığında 14.57 kilometre derinlikte 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Datça merkezde ve mahallelerinde hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA