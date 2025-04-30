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Ege Denizi'nde 4.4 Şiddetinde Deprem

Ege Denizi'nde 4.4 Şiddetinde Deprem
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem sabah saat 08.36'da 14.57 kilometre derinlikte oldu ve Datça merkezde hafif şekilde hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 130 kilometre açığında Ege Denizi'nde 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre sabah saat 08.36'da Ege Denizi'nde Datça ilçesinin 130,48 kilometre açığında 14.57 kilometre derinlikte 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Datça merkezde ve mahallelerinde hafif şekilde hissedildi. Deprem sonrası ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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