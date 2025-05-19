Ege Bölgesi'nde 19 Deprem Meydana Geldi

Ege Bölgesi'nde 19 Deprem Meydana Geldi
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Aydın, İzmir ve Muğla çevresinde son 15 saatte 19 depremin meydana geldiği bildirildi. Son deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken, Aydın'da herhangi bir hasar yaşanmadığı öğrenildi.

Aydın, İzmir ve Muğla ile Ege Denizi'nde son 15 saatte 19 depremmeydana geldi. Son deprem saat 15: 58'de Germencik Hıdrıbeyli'de yaşandı. Ege Bölgesi'nde yaşanan hafif şiddetteki depremlerde herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Merkezüssü Germencik Hıdırbeyli Mahallesi olan depren saat 15: 58'de meydana geldi. 3.7 şiddetindeki deprem yüksek katlı binalarda hissedilirken Aydın il genelinde deprem kaynaklı herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

Bu arada gece saat 00.00'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre, Aydın, Muğla ve İzmir ile Ege Denizi'nde yaklaşık 19 ayrı deprem meydana geldiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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