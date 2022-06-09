Efes-2022 başarıyla sona erdi - Haberler

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Efes-2022 başarıyla sona erdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Efes-2022 başarıyla sona erdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, gündüz faaliyetleri tamamlanmasıyla sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatı Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, gündüz faaliyetleri tamamlanmasıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de takip ettiği tatbikatta, yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve araçlarla yapılan başarılı atışlar alkış topladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın gündüz safhası, sabah saatlerinden itibaren icra edilmeye başlandı. 37 ülkeden bini aşkın personelin ve TSK unsurlarıyla birlikte 10 bin personelin görev yaptığı gündüz safhasının ikinci bölümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılımıyla başladı.

Tanksavar atışlarıyla başladı

Amfibi hücum harekatını destekleyen ateşler çerçevesinde keşif, gözetleme, ateş destek unsurları ve taarruz helikopterleri eş zamanlı koordineli hareketiyle senaryo gereği tespit edilen düşman zırhlı araçları, tanksavar atışlarıyla imha edildi. Hava desteğiyle beraber muharebe arama kurtarma harekatı, hava savunması, zamana duyarlı yüksek değerlikli hedefe direkt görev harekatı icra edilirken, uzman nişancı unsuru tarafından kritik hedeflerin etkisiz hale getirildi.

Çağrı dalgasının kapak atmasıyla birlikte Akıncı TİHA atışı, Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) atışı ve amfibi harekatı destekleyen ateşler çerçevesinde topçu, havan ve tank topu atışları yapıldı. Havadan lojistik ikmal desteği verilmesinden sonra meskun mahal muharebesine geçildi. Burada tank atışları, SİHA atışları, keskin nişancı atışları yapılırken, tünel tespit cihazı ve mayın tespit imha araçları kullanıldı. Daha sonra tespit edilen düşman zırhlı araçları tanksavar atışlarıyla vuruldu. Amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteğiyle beraber tank topu ve havan atışları gerçekleştirildi. Tatbikat hava hücum harekatıyla başarıyla tamamlanırken, personelin yaptığı başarılı operasyonlar alkış topladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efes TSK 3. Sayfa Haberler

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