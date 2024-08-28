Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 11 Bin 616 Şahıs ve 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından bir haftalık süre içerisinde yapılan çalışmalarda 11 bin 616 şahıs, 2 bin 771 araç sorgulanırken, 15 aranan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, suç ve suçlularla mücadeleye devam ediyor. Suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde özellikle drone destekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, AVM'ler, halkın alışveriş yapmakta olduğu yerler, okul çevrelerinde, şehir giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontroller artarak devam ediyor. 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde, 11 bin 616 şahıs sorgulanırken, 15 aranan şahıs ile evden hırsızlık olayının şüphelisi 1 şahıs ve iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi 1 şahıs yakalandı. 2 bin 771 araç sorgulanırken, 3 hacizli yakalamalı araç yakalandı, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekipler tarafından 445 olaya müdahale edilirken, yapılan uygulamalarda 2 şahıstan 2 gram uyuşturucu madde, 1 şahıstan 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca Mobil PTS sistemiyle 411 aracın sorgusu da gerçekleştirildi. - AYDIN