Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Aydın'da Güvenliği Sağlıyor

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği emrinde bulunan resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipler, Aydın sınırları içerisinde göz açtırmıyor.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aydın'da suç ve suçluların yoğunlukla bulunduğu bölgelerde drone destekli çalışma yapan ekipler, tren garı, otogar, AVM'ler, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışların da da yapılan uygulamalar ile Mobil PTS sistemiyle kontrollerini arttırarak sürdürüyor.

5 Şubat-11 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar ve uygulamalar neticesinde; 14 bin 940 şahıs sorgulandı. Sorgulama neticesinde 34 aranan şahıs; 13 bin 251 araç sorguladı, 2 adet çalıntı oto ile 4 aracın hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi. Ekiplerce 480 olaya müdahale edilirken, ekipler tarafından yapılan uygulamalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 3 şahıstan 3 gram uyuşturucu madde, 3 şahıstan 3 gram esrar maddesi, 2 şahıstan 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan Mobil PTS sistemiyle 10 bin 291 araç sorgulandı. - AYDIN