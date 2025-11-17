Efeler'de Trafik Kazası: Yaşlı Adam Şoka Girdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu şoka giren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Abide Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref A. (72) yönetimindeki 09 DL 586 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Evren E.'nin kullandığı 09 ASE 865 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hem motosikletli sürücü hem de otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, büyük korku yaşayan ve şoka giren yaşlı sürücü polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN