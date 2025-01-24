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Efeler'de Ticari Araç Kazası: Bir Yaralı

Efeler'de Ticari Araç Kazası: Bir Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkan ticari araç yan yattı. Kazada bir kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan ticari araç, savrularak yan yatarken kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Jandarma Sosyal Tesisleri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.C. (24) idaresindeki 09 EB 044 plakalı ticari aracın henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Savrulan otomobil yol kenarındaki yükseltiye çarparak yan yattı. Kazada araç içerisindeki T.C. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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