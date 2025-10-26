Haberler

Efeler'de Otomobil Kanalı Uçtu, Çift Sağ Kurtuldu

Efeler'de Otomobil Kanalı Uçtu, Çift Sağ Kurtuldu
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kanala uçtu ve ters döndü. Sürücü ve eşi, kazayı hafif atlatırken sağlık ekipleri kontrollerini yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçup ters dönerken, sürücü ve eşi arabadan burunları bile kanamadan çıktı.

Kaza, Ata Mahallesi Ata Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 09 EY 224 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçup ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü S.M. ve yolcu konumundaki Z.M. vatandaşların da yardımıyla burunları dahi kanamadan çıktı. Kanalın boş olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazede çiftin gerekli kontrollerini yaptı. Kanal içerisinde ters dönen araç çekici marifeti ile çıkartılarak otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
