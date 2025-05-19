Efeler'de Jandarmadan Şok Denetim

Aydın'ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı şok uygulamalarda çok sayıda araç ve şahıs denetlendi.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kızılcaköy, Kocagür, Danişment, Dalama, Kalfaköy ve Serçeköy mahallelerinde Asayiş Timleri, Motorlu Jandarma Asayiş Timi ve Trafik Jandarması'nın katılımıyla kapsamlı denetimler yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 619 araç ve 2 bin 64 şahıs sorgulandı. Denetimlerde sürücülere çeşitli ihlaller tespit edilen sürücülere toplamda 81 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir araç da trafikten men edildi. - AYDIN