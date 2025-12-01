Haberler

Efeler'de Cami Avlusunda Şüpheli Çanta Paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir caminin avlusunda bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemede çantadan sadece kıyafetler çıktı.

Olay, Yedieylül Mahallesi 1015 Sokak üzerindeki Konaklı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar, geçtiğimiz Cuma günü, caminin avlu bölümünde şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. 3 gündür avluda bulunan çantayı kimse almayınca, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevre güvenliğini sağladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında caminin imamı ile görüşüldü. İmamın daha önce çantayı kontrol ettiğini söylemesinin ardından incelenen çantadan kıyafetler çıktı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
