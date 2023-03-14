Edremit'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İda kavşağı ışıklarda meydana geldi. Fazıl U. (76) idaresindeki 06 FR 4935 plakalı aracın yeşil yandığında dönmek için duraksadığı sırada arkadan gelen Hasan D. (54) idaresindeki 10 AGY 118 plakalı araç, ona da Ahmet Şükran Ç. (75) idaresindeki 10 F 5554 plakalı araç, ardından ise Zafer Ç.(53) idaresindeki 17 ABP 766 plakalı araç çarptı.

Kazada, Ahmet Şükran Ç. hafif yaralandı. Maddi hasarında bulunduğu kaza ile ilgili polisin araştırmasının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR