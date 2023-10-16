Edremit'te Zeytin Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin bahçelerinden hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin bahçelerinden hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Edremit ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından zeytin hırsızlığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, Yaylaönü Mahallesi Çalılık mevkisinde şüpheliler P. K. ve T. Y, zeytin çalarken suçüstü yakalandı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zeytinler ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa