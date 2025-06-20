Edremit'te Yolcu Minibüsü Alev Aldı: Sürücü Yaralandı

Edremit'te Yolcu Minibüsü Alev Aldı: Sürücü Yaralandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi. Sürücü, yolcuları tahliye ettikten sonra yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Narlı Mahallesi'nde seyir halindeyken alevlere teslim olan yolcu minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Çanakkale-Edremit E-87 karayolu Ayvalıburun mevkiinde meydana geldi. C.K. (33) idaresindeki 10 M 1536 plakalı yolcu minibüsü trafikte seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında sürücü elinden hafif şekilde yaralanırken araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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