Edremit'te Yaşlı Adam Karşıdan Karşıya Geçerken Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki Cemal Öztürk'e aracın çarpması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili araştırma sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde karayolundan karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Çanakkale karayolu Edremit Güre Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edremit-Çanakkale istikametine doğru seyir halinde olan M.E. idaresindeki 10 APM.. plakalı otomobil, karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki Cemal Öztürk'e çarptı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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