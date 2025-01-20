Edremit'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İbrahimce Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle sabaha karşı 04.22'de yangın çıktı. İhbar üzerine Edremit Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangın çevredeki binalara sıçramadan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR