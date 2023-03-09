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Edremit'te yağmur çam ağacını devirdi

3. Sayfa Haberleri

Edremit'te yağmur çam ağacını devirdi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağmur, çam ağacını devirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağmur, çam ağacını devirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, yol çalışması yapılan Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yol çalışmasının da devam ettiği güzergahta bulunan çam ağacı, akşamdan bu yana süren yağmur nedeniyle kökünden devrildi. Şans eseri ağacın kimsenin üzerine yıkılmaması teselli kaynağı olurken, belediye ekipleri tarafından ağacın yeni bir yere dikileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

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