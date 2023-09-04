Edremit'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.